Cuộc đối đầu giữa Man City và Brentford tại vòng 36 Ngoại hạng Anh đang thu hút sự chú ý cực lớn từ người hâm mộ trực tiếp bóng đá. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn nghẹt thở, thầy trò Pep Guardiola không còn lựa chọn nào ngoài chiến thắng. Dù Brentford luôn là tập thể khó chịu với khả năng phản công sắc bén, nhưng trước sức ép khủng khiếp tại Etihad, rất khó để “Bầy ong” tạo nên bất ngờ. Theo góc nhìn của lương sơn tv, đây nhiều khả năng sẽ là thế trận áp đảo dành cho đội chủ nhà.

Nhận định Man City vs Brentford

Man City bước vào trận đấu này với tâm lý không thực sự thoải mái. Những cú sảy chân ở giai đoạn trước khiến đoàn quân của Pep Guardiola gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa như một trận chung kết với đội chủ sân Etihad.

Theo đánh giá từ luongsontv, điểm mạnh lớn nhất của Man City vẫn nằm ở khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Dù thiếu một vài nhân tố quan trọng vì vấn đề thể lực, họ vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể cùng chất lượng tấn công hàng đầu giải đấu. Khi được chơi trên sân nhà, The Citizens thường tạo ra áp lực khổng lồ bằng những pha phối hợp tốc độ và khả năng luân chuyển bóng cực kỳ biến hóa.

Trong khi đó, Brentford tiếp tục cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chịu với bất kỳ ông lớn nào. Đội khách không cần cầm bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách tận dụng khoảng trống bằng những pha phản công nhanh. Chính điều đó giúp Brentford nhiều lần gây khó khăn cho các đội bóng lớn trong những mùa giải gần đây.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng duy trì áp lực xuyên suốt 90 phút. Brentford có thể chơi tốt trong từng thời điểm, nhưng để đứng vững trước sức ép liên tục từ Man City tại Etihad là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Man City quyết thắng để nuôi hy vọng vô địch

Không còn quyền tự quyết hoàn toàn trong tay, Man City hiểu rằng họ bắt buộc phải thắng Brentford nếu muốn tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Đây là giai đoạn mà bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cần được thể hiện.

Luongson tv đánh giá Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Sức mạnh của Man City không chỉ đến từ những cá nhân biết tạo đột biến mà còn nằm ở hệ thống vận hành gần như hoàn hảo. Những cầu thủ tuyến giữa liên tục hoán đổi vị trí khiến đối thủ rất khó theo kèm.

Điểm đáng sợ nhất của Man City là khả năng bóp nghẹt thế trận. Khi họ ghi bàn trước, phần lớn đối thủ gần như không có cơ hội lật ngược tình thế. Brentford hiểu rõ điều đó và chắc chắn sẽ ưu tiên phòng ngự số đông trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ngoài ra, phong độ sân nhà của Man City vẫn luôn là điểm tựa cực lớn. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Etihad, The Citizens thường nhập cuộc với tốc độ rất cao và tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu trận. Người xem trực tiếp bóng đá hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thế trận tấn công dồn dập từ đội chủ nhà.

Brentford sẽ chơi phòng ngự phản công

Brentford không sở hữu đội hình có chiều sâu quá mạnh nhưng lại là tập thể thi đấu cực kỳ kỷ luật. Điểm mạnh của “Bầy ong” nằm ở khả năng tổ chức đội hình thấp và chuyển trạng thái rất nhanh.

Theo nhận định từ lương sơn, Brentford nhiều khả năng sẽ nhường hoàn toàn thế trận cho Man City để chờ đợi cơ hội từ các pha phản công. Đây cũng là cách tiếp cận từng giúp họ gây bất ngờ trước nhiều ông lớn tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, vấn đề lớn nhất của Brentford là khả năng chống chịu áp lực liên tục. Trước các đội bóng chơi tốc độ cao như Man City, hệ thống phòng ngự của Brentford thường xuất hiện khoảng trống khi bị kéo giãn đội hình.

Nếu để thủng lưới sớm, mọi tính toán chiến thuật của đội khách có thể nhanh chóng sụp đổ. Đây là điều mà giới chuyên môn trực tiếp bóng đá đặc biệt lo ngại cho Brentford ở chuyến hành quân lần này.

Hàng công Man City đủ sức tạo cơn mưa bàn thắng

Một trong những yếu tố khiến luongsontv nghiêng hẳn về khả năng chiến thắng cho Man City chính là hiệu suất ghi bàn quá ổn định của họ. Trong nhiều trận đấu gần đây, đoàn quân của Pep Guardiola liên tục tạo ra lượng cơ hội vượt trội.

Những pha tấn công biên tốc độ, các tình huống xâm nhập trung lộ hay khả năng dứt điểm từ tuyến hai giúp Man City luôn rất nguy hiểm. Khi đối thủ buộc phải co cụm phòng ngự, khoảng trống trước vòng cấm sẽ xuất hiện nhiều hơn cho các chân sút tuyến hai.

Brentford chắc chắn sẽ phải chịu sức ép cực lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Nếu không duy trì được sự tập trung tối đa, khả năng họ nhận nhiều bàn thua là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài ra, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng khá nhiều về phía đội chủ sân Etihad. Man City thường áp đảo Brentford nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội cùng chất lượng nhân sự cao hơn đáng kể.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra một chiều

Giới chuyên môn luongson tv nhận định đây sẽ là trận đấu mà Man City kiểm soát hoàn toàn bóng lẫn nhịp độ trận đấu. Brentford dù chơi phòng ngự phản công tốt nhưng rất khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút trước sức ép quá lớn.

Đội khách có thể tạo ra vài tình huống phản công đáng chú ý, đặc biệt ở thời điểm Man City đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, sự chênh lệch về chất lượng đội hình và khả năng vận hành chiến thuật vẫn là quá rõ ràng.

Khả năng Man City ghi bàn sớm là rất cao. Khi điều đó xảy ra, trận đấu nhiều khả năng sẽ trở thành màn ép sân liên tục từ phía đội chủ nhà. Đây cũng là kịch bản được nhiều khán giả trực tiếp bóng đá dự đoán trước giờ bóng lăn.

Dự đoán đội hình Man City vs Brentford

Man City:

Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku, Haaland.

Brentford:

Flekken, Collins, Pinnock, Mee, Hickey, Jensen, Norgaard, Janelt, Damsgaard, Mbeumo, Wissa.

Dự đoán tỷ số Man City vs Brentford

Brentford đủ khả năng gây khó khăn trong một vài thời điểm, nhưng để đứng vững trước cỗ máy tấn công của Man City là nhiệm vụ quá khó. Với quyết tâm buộc phải thắng để tiếp tục đua vô địch, đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ chơi bùng nổ ngay từ đầu.

Theo dự đoán của lương sơn tv, Man City sẽ giành chiến thắng thuyết phục bằng thế trận áp đảo toàn diện.

Dự đoán tỷ số: Man City 3-0 Brentford.